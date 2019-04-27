رياضة | مدافع الزمالك يخطط للرحيل بعد أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع الزمالك يخطط للرحيل بعد أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجهز التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للزمالك للرحيل عن الفريق في الموسم القادم ورغبته في خوض تجربة الاحتراف الأوروبية.

وكشف النقاز لبعض المقربين منه عن عزمه لإيجاد عرض أوروبي مناسب بعد بطولة أمم افريقيا 2019 على أمل المشاركة مع منتخب بلاده في الكان بعد استبعاده من القائمة الأخيرة.

ويتحفظ اللاعب على البقاء في المنطقة العربية خلال الموسم القادم ويضع الاحتراف الأوروبي هدف أساسي له حاليًا ويبحث عن عرض مميز.

وتعرض النقاز لانتقادات شديدة في الفترة الأخيرة على خلفية أخطائه في مباراة بيراميدز الماضية ضمن منافسات بطولة الدوري والتي انتهت بفوز بيراميدز بهدف نظيف ببطولة الدوري.

ويستعد الزمالك لملاقاة النجم الساحلي التونسي غدًا الأحد في ذهاب الدور نصف النهائي ضمن منافسات الكونفدرالية الإفريقية.