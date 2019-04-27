انت الان تتابع ماليك إيفونا يرحب بالعودة إلى الأهلي ويرفض الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٢٧ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص

إيفونا

أبدى الجابوني ماليك إيفونا، لاعب سانتا كلارا البرتغالي، استعداده للعودة من جديد لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه لا يزال يتابع مباريات الفريق الأحمر، وجميع لاعبي الفريق هم عائلته وإخوته وأصدقاء له، ورد إيفونا على كثير من الأسئلة المتعلقة بعودته للمارد الأحمر من متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وكتب: «نعم إذا كان لدي عرض من الأهلي فسأعود»، مشيرا إلى أنه لم يتلق حتى الآن أي عروض رسمية من مسئولي النادي الأهلي.

Advertisements

وسأله أحد المتابعين: «هل ستلعب للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى يوم من الأيام»، وكان رده قاطعا، وهو أنه لا يريد الانضمام للقلعة البيضاء، وتابع رده بأنه سيأتى لزيارة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، لكنه لم يحدد موعدها حتى الآن. وانضم إيفونا لصفوف القلعة الحمراء خلال