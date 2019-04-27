محمد صلاح يبحث عن تحقيق إنجاز نادر في البريميرليج

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٢٧ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص
محمد صلاح
انفرد نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، أمس الجمعة، بصدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 21 هدفًا، وذلك بعدما سجل ثنائية في شباك هيدرسفيلد في المباراة التي حسمها ليفربول بخماسية نظيفة، لينفرد بالصدارة مبتعدا بهدف وحيد عن زميله في الفريق النجم السنغالي ساديو ماني، الذي سجل 20 هدفًا، كما ابتعد عن الثنائي سيرجيو أجويرو وبيير إيمريك أوباميانج بهدفين، حيث يملك الثنائي في رصيديهما 19 هدفًا، ويأمل صلاح في أن ينضم إلى قائمة اللاعبين الذين تمكنوا من التتويج بلقب الهداف موسمين متتاليين.
وحقق النجم الإنجليزي ألان شيرر هذا الرقم للمرة الأولى، عندما فاز بلقب الهداف 3 مواسم على التوالي بين عامي 1994 و1997، بواقع مرتين مع بلاكبرن ومرة واحدة مع نيوكاسل. وتمكن نجم ليفربول مايكل أوين من الفوز بلقب الهداف موسمي 1997- 1998 و1998- 1999 رفقة ليفربول، قبل أن يعود النجم الفرنسي تيري هنري ليتوج
وتمكن نجم ليفربول مايكل أوين من الفوز بلقب الهداف موسمي 1997- 1998 و1998- 1999 رفقة ليفربول، قبل أن يعود النجم الفرنسي تيري هنري ليتوج بلقب الهداف 3 مواسم متتالية مع أرسنال بين عامي 2003 و2006.
وتوج النجم الهولندي روبن فان بيرسي بلقب الهداف موسمي 2011- 2012 و2012- 2013 مع أرسنال ومانشستر يونايتد على الترتيب.
أما آخر لاعب توج بلقب الهداف مرتين فهو النجم الإنجليزي هاري كين مع توتنهام، موسمي 2015- 2016 و2016- 2017.
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