الامارات | رسميا .. حمد علي يوسف يدير نهائي كأس رئيس الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا .. حمد علي يوسف يدير نهائي كأس رئيس الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عينت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم لحكم الدولي حمد علي يوسف لإدارة المباراة النهائية لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي ستقام بعد غد الاثنين على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين وتجمع بين فريقي الظفرة وشباب الأهلي.

وضم طاقم التحكيم كلا من جاسم عبدالله آل علي وقيس محمد الخديم الى جانب الحكم الدولي السابق فهد عبدالله الكسار حكما رابعا وعامر علي القادري حكما خامسا و سلطان محمد صالح (حكم فيديو) وأحمد سالم خلفان (حكم فيديو مساعد) وحسن عيسى المازمي (مقيماً للحكام) .

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ويعتبر الحكم الدولي حمد علي يوسف من الحكام المميزين في الساحة الخليجية والآسيوية، حيث التحق بسلك التحكيم موسم 2005 وحصل على الشارة الدولية بداية عام 2016، وأدار في هذا الموسم 16 مباراة في دوري الخليج العربي ومباراتين في مسابقة كأس الخليج وأشهر البطاقات الملونة 70 مرة منها 3 حالات طرد مباشر ومثلها للإنذار الثاني.

وأدار حمد علي يوسف أيضا نهائي كأس المحترفين في الموسم الرياضي 2016-2017 وتواجد حكماً إضافياً في نهائي كأس المحترفين في الموسم الرياضي 2013-2014.

وعلى الصعيد الخارجي شارك حمد علي يوسف في إدارة العدد من المباريات في الدوري السعودي والهندي وفي التصفيات آسيا تحت 16 عاماً في طاجيكستان 2017.