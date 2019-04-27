شكرا لقرائتكم خبر عن راحة سلبية لثنائي الإسماعيلي قبل مواجهة حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل ثنائي دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، محمود متولي وباهر المحمدي، على راحة سلبية من مران أمس الجمعة، في ظل شعورهما بالإجهاد الشديد.

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ويستعد الإسماعيلي لمواجهة نظيره حرس الحدود، في المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 31 لمسابقة الدوري الممتاز.

وبدأ الدراويش التحضير للمباراة في حضور الجهاز الفني المعاون الجديد الذي ضم محمود جابر مدربًا عامًا، وعطية صابر مدربًا، وصبري المنياوي مديرًا للكرة.

يذكر أن متولي سيغيب عن تلك المباراة للإيقاف إثر حصوله على الإنذار الثالث في لقاء وادي دجلة بالجولة الماضية، والذي انتهى بفوز دجلة بثلاثية نظيفة.