شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمواجهة توتنهام مع ويستهام بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي، والتشيلي مانويل بيلليجريني، المدرير الفني لنظيره ويستهام يونايتد، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمعهما على ملعب توتنهام هوتسبير الجديد، والتي ستنطلق في الواحدة والنصف ظهر اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».
وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:
لوريس، ألديرفايرلد، سانشيز، بن دافيز، داني روز، داير، فويس، سون، أريكسين، لوكاس مورا.
ويتواجد على دكة البدلاء: جازانيجا، تريبير، بيتريس، وينياما، سكيب، يانسين، لوريانتي.
بينما جاء تشكيل ويستهام على النحو التالي:
فابيانسكي، بالبوينا، فريدريكس، ديوب، ماسواكو، فيليبي أندرسون، سندروس، نوبل، أنطونيو، رايس، أرناتوفيتش.
وعلى دكة البدلاء: أدريان، زاباليتا، أوجبانا، أوبيانج، ويلشاير، شيشاريتو، بيريز.
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