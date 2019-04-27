شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يجتمع بمعاونيه للترتيب لمواجهة الأهلي أمام طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجتمع مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السبت، مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام عصرا على ملعب التتش، في إطار الإستعدادات لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء الأربعاء المقبل في الجولة الـ31 من بطولة الدوري العام.

كما يبدأ الجهاز الفني في مشاهدة ملخص لمباريات الطلائع في بطولة الدوري من أجل الوقوف بشكل نهائي على طريقة اللعب التي يخوض بها الفريق اللقاء.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على المصري مساء الخميس الماضي بهدفي صالح جمعة وعلى معلول، وارتفع رصيد الفريق إلى 61 نفطة ويواصل بقوة مشواره نحو الحفاظ على لقب الدوري.