شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور ينتظم في البرنامج التأهيلي بعد انتهاء فترة الراحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم حسام عاشور، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم السبت، في أداء برنامجه التأهيلي بعد انتهاء فترة الراحة الإضافية التي حصل عليها، وفقًا للبرنامج الذي يخضع له للتعافي بشكل نهائي من الإصابة ،والعودة من جديد للمشاركة في المران الجماعي.

وحصل عاشور على راحة يومي الخميس والجمعة ويعود اليوم لاستكمال برنامجه التأهيلي؛ تمهيدا للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي بعد التعافي بشكل نهائي من الالام التي يشعر بها في العضلة الضامة والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق في الفترة الماضية.

ويتحدد اليوم مرحلة جديدة في البرنامج التأهيلي الذي يخضع له كابتن بالأهلي، بعد خضوعه لفحص طبي على هامش مران الفريق الذي يقام عصر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة طلائع الجيش.