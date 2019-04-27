شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد موعد مشاركة محمود وحيد التدريبات الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمشاركة في المران الجماعي في غضون 48 ساعة، بعد تحسن حالته بشكل كبير عقب خضوعه لبرنامج تأهيلي؛ بسبب شكواه من آلام في العضلة الخلفية.

وغاب وحيد عن مباراة المصري الأخيره التي أقيمت مساء الخميس الماضي على استاد «المكس» فيما يخضع اليوم لفحص طبي لتحديد فرص مشاركته في المران أو تأجيل القرار إلى غد لمنحه الوقت الأكبر للتعافي وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش التي تقام مساء الأربعاء المقبل في إطار مواجهات الجولة الـ31 في بطولة الدوري العام.