شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف مرانه عصر اليوم استعدادًا لطلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه عصر اليوم السبت على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء الأربعاء المقبل في إطار منافسات الجولة الـ31 في بطولة الدوري العام.

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وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة أمس من التدريبات عقب انتهاء مباراة المصري، على أن يستأنف الأهلي مرانه عصر اليوم في بداية التحضير لمواجهة الأربعاء المقبل.

ويعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن مباراة الطلائع والتاكيد على بعض الأمور الفنية.

ويخوض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة المصري تدريبات استشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي وتجهيزهم للمباراة المقبلة في الدوري.