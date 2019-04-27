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الزمالك ضد النجم الساحلي .. شيكابالا يدعم الأبيض من المدرجات...

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جدة - عمرو شويل اتخذ محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك المنتهى إعارته لنادي أبولون سميرني اليونانى، قراراً بحضور مباراة الأبيض المقرر لها  غدا  الأحد أمام النجم الساحلي التونسى، على استاد برج العرب، في ذهاب الدور نصف النهائي للكونفدرالية الأفريقية.

 

يأتي قرار شيكابالا بحضور المباراة لمساندة زملائه في المباراة الأفريقية المرتقبة في ظل أهمية اللقاء للفريق الأبيض في  مشوراه نجو المنافسة على اللقب وذلك لتحفيز اللاعبين على مواصلة المشوار نحو الصعود لنهائى البطولة.

 

 

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ويخوض شيكابالا حاليا تدريبات منفرده بعد عودته من اليونان تمهيدا للعودة لصفوف الفريق الأبيض الموسم المقبل.

 

 

 

 

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