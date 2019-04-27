شكرا لقرائتكم الزمالك ضد النجم الساحلي .. طاقم الحكام يتوجه لبرج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل توجه طاقم حكام مباراة الزمالك والنجم الساحلى التونسى، إلى برج العرب، استعدادا لإدارة المباراة المرتقبة بين الفريقان والمقرر لها التاسعة من مساء غداً الأحد، على استاد برج العرب، فى ذهاب نصف بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
ووصل طاقم حكام الزمالك والنجم إلى القاهرة مساء أمس الجمعة وتوجهوا اليوم إلى برج العرب استعدادا لإقامة الاجتماع الفنى الخاص بالمباراة اليوم فى حضور المراقب ومسئولى الناديين.
ويدير لقاء الذهاب بين الزمالك والنجم الساحلى الحكم الزامبى جانى سيكازوى ويعاونه كلاً من بريه تيسفاجيورجيس من اريتريا وروميو كاسنجلي من زامبيا والحكم الرابع ادريك نيكول من زامبيا أيضاً.
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