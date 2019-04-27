شكرا لقرائتكم اتجاه باتحاد الكرة لتأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يوجد اتجاه داخل اتحاد الكرة، للموافقة على طلب نادى الزمالك بتأجيل مباراته المقبلة فى الدورى أمام الإنتاج الحربى المقرر لها يوم 1 مايو.

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ويسعى اتحاد الكرة لمساندة نادى الزمالك الذى يخوض مباراة ذهاب قبل نهائى الكونفدرالية غدا الأحد ببرج العرب أمام النجم الساحلى، قبل السفر إلى تونس لخوض مباراة العودة يوم 5 مايو المقبل.

يشار إلى أن الزمالك يحتل المركز الثالث فى جدول الدورى برصيد 60 نقطة، خلف بيراميدز المتصدر والأهلى الوصيف.