شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يقرر مساندة الزمالك فى موقعة النجم الساحلي من المقصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك الذى أنهى إعارته لنادى أبولون سميرنى اليونانى، حضور مباراة الفريق المقرر لها غدا، الأحد، أمام النجم الساحلى التونسى باستاد برج العرب، فى ذهاب الدور نصف النهائى للكونفدرالية الأفريقية.

يأتى قرار شيكابالا بحضور المباراة لمساندة زملائه من المقصورة فى المباراة الأفريقية المرتقبة، فى ظل أهمية اللقاء للفريق الأبيض في مشوراه نجو المنافسة على اللقب لتحفيز اللاعبين على مواصلة المشوار نحو الصعود لنهائى البطولة.

ويخوض شيكابالا حاليا تدريبات منفرده بعد عودته من اليونان تمهيدا للعودة لصفوف الفريق الأبيض الموسم المقبل.