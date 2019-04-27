شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكرة بالاسماعيلى:الدراويش "بيتى" أحاول إعادة الفريق لمكانته بين الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صبرى المنياوى مدير الكرة الجديد بالإسماعيلى أن الفترة الحالية تحتاج لتضافر جهود جميع الأطراف بداية من الجماهير ثم مجلس الادارة واللاعبين للخروج من تلك الأزمة بشكل سريع بعد احتلال الفريق المركز السابع فى جدول ترتيب الدورى بـ37 نقطة.

وأضاف مدير الكرة بنادى الإسماعيلى فى تصريحات صحفية:"حزنت للغاية من وجود حالة من التشاحن فهذه أجواء لا تساعد على التألق والظهور بمستوى مميز.. حينما يحتاج النادى الذى اعتبره بيتى إلى جهودى أكون دائما بجانبه من أجل المساهمة فى إعادته لمكانته الطبيعية والمستحقة بين الكبار".

واستكمل مدير الكرة بالإسماعيلى تصريحاته:"حينما تحدثنا مع اللاعبين وجدت اصرار كبير منهم على تقديم أفضل ما لديهم فهم لاعبين على مستوى عال، سعدت للغاية بما قاله محمود متولى قائد الفريق مع زملائه، وفى رأيى أن الفريق كان سيئا للغاية أمام دجلة خاصة من الناحية البدنية فى المباراة التى خسرها بثلاثية، ولكننا سنبذل قصارى جهدنا لوضع حلول جذرية من أجل إيقاف نزيف النقاط واستعادة مسيرة الانتصارات مجددا، مواجهة الحدود القادمة صعبة للغاية لكننا سنقاتل للانتصار وتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنافس والاقتراب تدريجيا من المربع الذهبى".

وكان مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان قد قرر تعيين صبرى المنياوى مديرا للكرة بجانب محمود جابر مدربا عاما وعطية صابر مدربا وذلك بعد قبول اعتذار الجهاز المعاون.