شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يعود لتدريبلت الأهلى بعد انتهاء مدة الراحة الإضافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم حسام عاشور قائد الأهلى، اليوم السبت، فى أداء برنامجه التأهيلى بعد انتهاء فترة الراحة الإضافية التى حصل عليها، وفقاً للبرنامج الذى يخضع له للتعافى بشكل نهائى من الإصابة والعودة من جديد للمشاركة فى المران الجماعى.

وحصل حسام عاشور على راحة يومى الخميس والجمعة ويعود اليوم لاستكمال برنامجه التأهيلي؛ تمهيداً للعودة من جديد إلى المشاركة فى المران الجماعى بعد التعافى بشكل نهائى من الآلام التى يشعر بها في العضلة الضامة وأبعدته عن المشاركة مع الفريق فى الفترة الماضية.

ويتحدد اليوم المرحلة الجديدة فى البرنامج التأهيلى الذي يخضع له قائد الأهلي بعد خضوعه لفحص طبى على هامش مران الفريق الذى يقام عصر اليوم على ملعب التتش؛ استعداداً لمواجهة طلائع الجيش التى ستقام الأربعاء المقبل فى الجولة 31 بالدورى.