شكرا لقرائتكم خبر عن حكام الزمالك والنجم الساحلى يتوجهون لبرج العرب استعدادا لموقعة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه طاقم حكام مباراة الزمالك والنجم الساحلى التونسى إلى برج العرب استعدادا لإدارة المباراة المرتقبة بين الفريقين، والمقرر لها التاسعة من مساء غد الأحد على استاد برج العرب، فى ذهاب نصف بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ووصل طاقم حكام الزمالك والنجم إلى القاهرة مساء أمس الجمعة وتوجهوا اليوم إلى برج العرب استعدادا لإقامة الاجتماع الفنى الخاص بالمباراة اليوم فى حضور المراقب ومسئولى الناديين.

ويدير لقاء الذهاب بين الزمالك والنجم الساحلى الحكم الزامبى جانى سيكازوى، ويعاونه كل من بريه تيسفاجيورجيس من اريتريا وروميو كاسنجلى من زامبيا والحكم الرابع ادريك نيكول من زامبيا أيضاً.