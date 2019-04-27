شكرا لقرائتكم خبر عن استاد الإسكندرية يستضيف مباراتين بدور الـ16 فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 فى مصر إقامة مباراتين من دور الـ16 للمسابقة على استاد الإسكندرية.

وكشف مصدر باللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية أنه يسود اتجاه لإقامة مباراة فى الدور ربع النهائى على استاد الإسكندرية أيضًا، على أن تقام المباريات الثلاثة الأخرى فى القاهرة.

وتنطلق بطولة أمم أفريقيا التى تحضنها مصر يوم 21 يونيو المقبل، حيث يلتقى المنتخب الوطنى مع منتخب زيمبابوى فى افتتاح المسابقة على أن يقام الختام يوم 19 يوليو المقبل.