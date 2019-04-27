شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه فى اتحاد الكرة للموافقة على تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسود اتجاه داخل اتحاد الكرة، للموافقة على طلب نادى الزمالك بتأجيل مباراته المقبلة فى الدورى أمام الإنتاج الحربى المقرر لها يوم 1 مايو. ويرغب اتحاد الكرة فى مساندة نادى الزمالك، الذى يخوض مباراة ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية غدا، الأحد، ببرج العرب أمام النجم الساحلى، قبل السفر إلى تونس لخوض مباراة العودة يوم 5 مايو المقبل. يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث فى جدول الدورى برصيد 60 نقطة، خلف بيراميدز المتصدر والأهلى الوصيف.

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