شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطرح 5 آلاف تذكرة جديدة لمباراة النجم بميت عقبة ومنفذ جديد بالأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة الزمالك طرح 5 آلاف تذكرة جديدة اليوم فى مقر النادى الأبيض بميت عقبة، استعدادا لمواجهة النجم الساحلى التونسى، فى المباراة المقرر لها غداً الأحد على استاد برج العرب، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

كما يطرح مجلس الزمالك 15 ألف تذكرة اليوم فى الإسكندرية عبر منافذ للبيع بأندية سموحة والاتحاد السكندرى، بجانب الاتفاق مع طارق السيد رئيس النادى الأولمبى على طرح جزء من التذاكر فى منفذ جديد بالنادى الأولمبى، بعدما كان يقتصر طرح تذاكر فى الفترة السابقة على أندية سموحة وستاد الإسكندرية.

وكان الزمالك قد بدأ طرح التذاكر أمس الجمعة فى مقر النادى الأبيض بطرح 10 ألف تذكرة على أن تطرح باقى التذاكر اليوم بعدما حصل مجلس الزمالك على موافقة الأمن على حضور 30 ألف مشجعا للمباراة وفقا لما أكده مرتضى منصور رئيس الزمالك.