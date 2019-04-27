شاهد فى دقيقة.. أغلى 10 لاعبين بأمم أفريقيا 2019.. محمد صلاح فى الصدارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ العد التنازلى لانطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019، والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 12 يونيو حتى 19 يوليو من العام الجارى، بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى فى تاريخ البطولة، ويستعرض ”الخليج 365” أغلى 10 لاعبين فى البطولة، وجاء فى مقدمتهم النجم الدولى محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب الوطنى. وجاء ترتيب القائمة كالتالى.. وجاء ترتيب القائمة كالتالى.. محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى بـ150 مليون يورو السنغالى ساديو مانى لاعب ليفربول الإنجليزى بـ85 مليون يورو السنغالى خاليدو كوليبالى مدافع نابولى الإيطالى بـ70 مليون يورو Advertisements الغينى نابى كيتا لاعب ليفربول الإنجليزى بـ65 مليون يورو الجزائرى رياض محرز مهاجم مانشستر سيتى الإنجليزى بـ60 مليون يورو الغانى توماس بارتى لاعب أتليتكو مدريد الإسبانى بـ50 مليون يورو الإيفوارى نيكولاس بيبى لاعب ليل الفرنسى بـ40 مليون يورو الكاميرونى اندريا اونانا حارس مرمى أياكس الهولندى بـ35 مليون يورو المغربى حكيم زياش لاعب أياكس الهولندى بـ35 مليون يورو

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