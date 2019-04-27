سوبر كورة.. الشحات يهاجم لاسارتى فى الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توترت علاقة حسين الشحات، لاعب الأهلى بالأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، وهو ما بدأ يلاحظه عدد كبير من لاعبى الفريق. لمتابعة مزيداً من التفاصيل .. اضغط على الرابط التالي: Advertisements

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