3 أرقام جديدة تضع محمد صلاح في سجل تاريخ ليفربول

أكمل النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي المئوية الأولى له مع “الريدز” خلال مباراة هيديرسفيلد تاون في الجولة السادسة والثلاثين من مسابقة الدوري.

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدف ليفربول الثالث بالدقيقة 46 من زمن الشوط الأول ثم سجل هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه عند الدقيقة الثالثة والثمانين.

وانفرد محمد صلاح بصدارة قائمة هدافي “البريميرليغ” برصيد 21 هدفا متقدما على زميله ساديو ماني بفارق هدف، وسيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي وأوباميانغ مهاجم أرسنال بهدفين.

كما أشارت شبكة سكواكا للإحصائيات، أن صلاح تساوى مع اللاعبين روجر هانت وسام رايبولد اللذين سجل كل منهما 68 هدفا في أول 100 مباراة مع ليفربول وهو أعلى عدد من الأهداف مع الريدز.

وأصبح صلاح ثالث لاعب في ليفربول يحرز أكثر من 20 هدفا في الدوري الممتاز في موسمه الثاني على التوالي بعد روبي فاولر في موسم (1994-1995 و1995-1996) ولويس سواريز في موسم (2012-2013 و 2013-2014).