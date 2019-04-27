عداء كيني حامل للرقم العالمي يتم إيقافه

أوقفت وحدة نزاهة ألعاب القوى الجمعة العداء الكيني أبراهام كيبتوم حامل الرقم العالمي لسباق نصف الماراثون مؤقتا لانتهاك جواز سفره البيولوجي وقررت حرمانه المشاركة بماراثون لندن.
وأعلن منظمو الماراثون أن الكيني كيبتوم غادر لندن، ولن يشارك في السباق المقرر غدا الأحد.
وقالت وحدة نزاهة ألعاب القوى: “تؤكد وحدة نزاهة ألعاب القوى إيقاف عداء المسافات الطويلة أبراهام كيبتوم لانتهاك جواز سفره البيولوجي بموجب قواعد الاتحاد الدولي للقوى لمكافحة المنشطات”.
ويستخدم جواز السفر اختبارات الدم للكشف عن احتمالات تعاطي المنشطات وأكدت أن الإيقاف المؤقت إجباري بموجب قواعد مكافحة المنشطات.
وقال هيو براشير مدير ماراثون لندن: “لدينا سياسة لا تتسامح مطلقا مع تعاطي المنشطات… لندن ضمن سباقات الماراثون الكبرى في العالم وأعلننا مؤخرا عن برنامج شامل لاختبار المنشطات، هذا يثبت أن البرنامج يعمل بشكل سليم، وسيتم اكتشاف المتلاعبين الذين لا مكان لهم في سباق الماراثون”.
وسجل كيبتوم البالغ 29 عاما رقمه العالمي في سباق نصف ماراثون في مدينة بلنسية في إسبانيا العام الماضي بزمن بلغ 58 دقيقة و18 ثانية.
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