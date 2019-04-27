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تعرف على أهم المباريات اليوم

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شهد اليوم السبت، العديد من الموجهات الكروية الساخنة، سواء على الصعيد العربي أو الأفريقي أو الأوروبي، في ظل المنافسة الشرسة بين العديد من الفرق على البطولات المختلفة.

 

وتنشر "الوفد"، أبرز مباريات اليوم وموعيدها على النحو التالي:

 

 

الاتحاد والنصر .. 6:25 مساءً .. ملعب مدينة الملك عبد الله "الجوهرة المشعة" .. نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

 

الترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي .. 6:00 مساءً .. ملعب رادس .. ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

 

"الجولة الـ36"

توتنهام وويست هام .. 1:30 ظهرًا .. ملعب

توتنهام

ساوثهامبتون وبورنموث .. 4:00 عصرًا .. ملعب سانت ميريز

كريستال بالاس وإيفرتون .. 4:00 عصرًا .. ملعب سيلهرست بارك

واتفورد وولفرهامبتون .. 4:00 عصرًا .. ملعب فيكارج رود

فولهام وكارديف سيتي .. 4:00 عصرًا .. ملعب كرافين كوتاج

برايتون ونيوكاسل .. 6:30 مساءً .. ملعب فالمر

 

 

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"الجولة الـ35"

أتلتيك بلباو وديبوتيفو ألافيس .. 1:00 ظهرًا .. ملعب سان ماميس

أتلتيكو مدريد وبلد الوليد .. 4:15 عصرًا .. مملعب واندا ميتروبوليتانو

ليجانس وسيلتا فيجو .. 6:30 مساءً .. الملعب البلدي دي بوتاركي

وليفانتي .. 8:45 مساءً .. ملعب الكامب نو

 

"الجولة الـ34"

بولونيا وإمبولي .. 3:00 عصرًا .. ملعب ريناتو دال آرا

روما وكالياري .. 6:00 مساءً .. ملعب الأوليمبيكو

إنتر ميلان ويوفنتوس .. 8:30 مساءً .. ملعب سان سيرو

 

الدوري الألماني "الجولة الـ31"

بروسيا دورتموند وشالكة .. 3:30 عصرًا .. ملعب سيجنال إيدونا بارك

اينتراخت فرانكفورت وهيرتا برلين .. 3:30 عصرًا .. ملعب كومرزينك رينا

هانوفر وماينز .. 3:30 عصرًا .. ملعب اود ارينا

فورتونا دوسلدورف وبريمن .. 3:30 عصرًا .. ملعب اسبرينت أرينا

لايبزيج وفرايبورج .. 3:30 عصرًا .. ريد بول أرينا

شتوتجارت وبوروسيا مونشنجلادباخ .. 6:30 مساءً .. ملعب بينز أرينا

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