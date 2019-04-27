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يد الزمالك تبحث عن استعادة لقب الدوري أمام الأوليمبي

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يلتقي، اليوم السبت، فريقا الزمالك والأوليمبي في دوري كرة اليد رجال، حيث تعد مواجهة مهمة للأبيض

لأن الفوز يعني الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الغائب
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منذ عامين عن القلعة البيضاء.

أما في حالة الهزيمة سيبتعد الزمالك عن المنافسة على اللقب، حيث تنتظره مواجهة مهمة غدًا الأحد مع الأهلي.

 

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