يد الزمالك تبحث عن استعادة لقب الدوري أمام الأوليمبي

يلتقي، اليوم السبت، فريقا الزمالك والأوليمبي في دوري كرة اليد رجال، حيث تعد مواجهة مهمة للأبيض

لأن الفوز يعني الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الغائبمنذ عامين عن القلعة البيضاء.

أما في حالة الهزيمة سيبتعد الزمالك عن المنافسة على اللقب، حيث تنتظره مواجهة مهمة غدًا الأحد مع الأهلي.