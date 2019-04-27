يد الزمالك تبحث عن استعادة لقب الدوري أمام الأوليمبي

يلتقي، اليوم السبت، فريقا الزمالك والأوليمبي في دوري كرة اليد رجال، حيث تعد مواجهة مهمة للأبيضلأن الفوز يعني الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الغائب
منذ عامين عن القلعة البيضاء.
أما في حالة الهزيمة سيبتعد الزمالك عن المنافسة على اللقب، حيث تنتظره مواجهة مهمة غدًا الأحد مع الأهلي.
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