محمد إيهاب: اليوم لقاء وحوش أفريقيا

تقام مساء اليوم السبت منافسات وزن 81 لرفع الأثقال في ثالث أيام البطولة الأفريقة التي تستضيفها مصر المؤهلة لطوكيو 2020. ونشر لاعب المنتخب الوطني على حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي قائلا: "بسم الله توكلنا على الله اليوم لقاء وحوش أفريقيا وزن 81كجم وموعدنا مع الذهب ومنافسات بطولة أفريقيا لرفع الأثقال "المؤهلة للأولمبياد" في تمام الساعة السادسه مساء توكلنا على الله اليوم لقاء وحوش أفريقيا وزن 81كجم وموعدنا مع الذهب ومنافسات بطولة أفريقيا لرفع الأثقال "المؤهلة للأولمبياد" في تمام الساعة السادسه مساءعلى الهواء مباشرة على On sport 2 وNile sport وعلى أرض استاد القاهرة الدولى والقتال من أجل لقب أفضل رباع أفريقى لعام 2019 .. دعواتكم والله ولى التوفيق جدير بالذكر انطلقت البطولة الخميس الموافق 25 أبريل الجاري وتنتهي يوم 30 أبريل الجاري.

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