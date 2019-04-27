اللجنة البارلمبية تعلن جدول منافسات بطولة كأس مصر لرفع الأثقال

أعلنت اللجنة البارلمبية المصرية جدول منافسات بطولة كأس مصر لرفع الأثقال 2019، والتي من المقرر إقامتها بالمركز الأولمبي بالمعادي خلال الفترة من 30 أبريل الجاري وحتى يوم 2 مايو المقبل.
وتقام منافسات وزن 41 كجم و45 كجم 50 كجم و55كجم سيدات يوم 30 أبريل في الساعة العاشرة والنصف، على أنيبدأ الميزان في التاسعة صباحا، وتنطلق منافسات وزن 49كجم 54كجم 59 كجم 65 كجم رجال في نفس اليوم الساعة الثانية عشرة ظهرا على أن يبدأ الميزان في 11,30 ظهرا. وتنطلق منافسات اليوم الثاني سيدات في العاشرة والنصف صباحا لميزان 61 كجم و 67
وتختتم منافسات البطولة في اليوم الثالث بميزان 79 كجم و 86 كجم وفوق 88 كجم سيدات في الساعة العاشرة والنصف، على أنتقام منافسات الرجال لوزن 97 كجم و107 كجم وفوق 107 كجم رجال في الثانية عشرة ظهرا.
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