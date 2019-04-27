كواليس مشادة سيدومير مع أبو جريشة وقناوي في الإسماعيلي

حالة من الغضب سيطرت علي الشارع الإسماعيلاوي بعد الهزيمة المدوية من فريق وادي دجلة بثلاثة أهداف للاشىء.

وسريعا أعلن مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، المشرف العام عن الكرة تشكيل الجهاز الفنى المعاون لقيادة الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

ويضم الجهاز كلا من محمود جابر مدرباً عاماً وعطية صابر مدرباً مساعداً وصبرى المنياوى مديرا للكرة مع استمرار سعفان الصغير فى منصب مدرب حراس المرمى، وقبول استقالة الثنائى أحمد قناوى المدرب العام ومحمد محسن أبو جريشة المدرب المساعد

عقب مباراة دجلة، مع تقديم الشكر لهما.

وكشفت "الوفد" وقوع مشاجرة ومشادة كلامية عنيفة بين البلجيكي سيدومير يانوفيسكي المدير الفني للدراويش من جهة ومحمد محسن ابوجريشة وطارق ابوالليل اداري الفريق والمترجم الخاص به من جهة اخري قبل لقاء وادي دجلة بساعات.

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كان سيدومير قد اشترط علي من المهندس ابراهيم عثمان رئيس النادي توفير فترة اعداد مناسبة في احدى الدول خارج مصر ومنحه صلاحية في

اختيار اللاعبين الجدد في حالة تجديد عقده مع الدراويش الذي ينتهي الموسم الحالي، بالإضافة إلي تغيير المدرب العام والمترجم الخاص به بسبب عدم نقل طلباته إلي اللاعبين وهو ما اثار الثنائي ابوجريشة وابو الليل.

وعندما علم الثنائي بطلبات سيدومير ذهبا إليه وابلغاه أن الجماهير لا ترغب في استمراره وتري انك انت السبب في تراجع الفريق مما اثار سيدومير وقام بالرد لينقلب الأمر إلي مشادة عنيفة داخل فندق اللاعبين.

كما طلب سيدومير ضرورة استمرار كريم بامبو مهاجم الفريق والتجديد له للحاجة الي جهوده، مؤكدا انه ورقة مهمة يعتمد عليها فى مبارياته، ووعده رئيس النادي بتنفيذ طلباته وتهدئة الموقف المتأزم.