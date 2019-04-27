وادي دجلة يحصن نجومه ضد إغراءات الأهلي والزمالك

بدأ مسئولو نادى وادى دجلة محاولات تحصين اللاعبين ضد إغراءات القطبين الأهلى والزمالك بعدما تلقى بعض اللاعبين اتصالات بخصوص الرحيل عن الفريق فى الموسم المقبل وأنباء اهتمام مسئولى الناديين الكبيرين. ودخل الثلاثى السنغالى إبراهيما نداى ومحمد عبدالعاطى ومحمد هلال فى دائرة اهتمامات عدة أندية بالدورى ولكن بعض الاتصالات أكدت للثلاثى أن الأهلى والزمالك يرغبون فى ضمهم وهو الأمر الذى وصل لمسامع الإدارة. ولكن بعض الاتصالات أكدت للثلاثى أن الأهلى والزمالك يرغبون فى ضمهم وهو الأمر الذى وصل لمسامع الإدارة. وبدأ مسئولو دجلة محاولات لتمديد عقود الثلاثى ورفع رواتبهم السنوية، كما رحب ماجد سامى مالك النادى بفكرة رحيل Advertisements الثلاثى إلى أوروبا حال تلقيهم عروضا مناسبة، وستكون الأولوية للاحتراف الخارجى. من جانبه، أبدى محمد عبدالواحد المدرب العام لوادى دجلة سعادته بالفوز الكبير على الإسماعيلى بثلاثية دون رد بالدورى، موضحاً أنه فوز مهم، ويعزز موقف الفريق فى صراع البقاء بالبطولة. وأكد أن فريقه أهدر فرصة زيادة حصيلة الأهداف موضحاً أن النقطة السلبية تمثلت فى طرد اللاعب أحمد رمضان بيكهام.

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