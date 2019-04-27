المقاصة يستعيد «أنطوى» أمام بيراميدز.. ويغلق مفاوضات «فينجادا»

استعاد فريق مصر المقاصة خدمات الغانى جون أنطوى هداف الفريق قبل لقاء بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل ببطولة الدورى بعدما تخلص اللاعب من آلام أنكل القدم التى اشتكى منها.
وشارك أنطوى بشكل طبيعى فى التدريبات لتكتمل القوة الضاربة للفريق فى مباراة بيراميدز ما عدا غياب محمد تونى لاعب الوسط للإيقاف بسبب الإنذار الثالث.
من جانبه، أكد أحمد حسام، المدرب العام لفريق مصر المقاصة، أن المواجهةالمقبلة ضد بيراميدز ستكون فى غاية الصعوبة بعد فوز بيراميدز على القطبين الأهلى والزمالك.
وأضاف حسام: «بيراميدز فرض اسمه على الجميع وأصبح فريقاً كبيراً بدليل فوزه على الأهلى والزمالك، نستعد لمواجهة قوية ونحاول تحقيق نتيجة إيجابية».
ويقود جمال عمر قيادة المقاصة مؤقتاً ومعه أحمد حسام مدرباً عاماً بعد قبول استقالة طلعت يوسف من
وأوضح أن هناك محاولات لرفع الحالة المعنوية للاعبى الفريق وتحفيزهم لاستعادة الأداء المميز والنتائج الطيبة مبدياً ثقته فى قدرة المقاصة على حصد نتيجة طيبة أمام بيراميدز.
على صعيد آخر، أغلق مجلس إدارة النادى فكرة التعاقد مع البرتغالى نيلو فينجادا مدرب الزمالك الأسبق بسبب اشتراط فينجادا بعض الأمور الفنية الخاصة بالجهاز المعاون خاصة التعاقد مع بعض المساعدين.
وما زال ملف المدرب الجديد محل دراسة إدارة النادى حيث تدور المفاضلة بين عدة أسماء على رأسها خالد جلال وطارق يحيى وإيهاب جلال ومختار مختار.
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