رياضة | ريال مدريد يستقر على خليفة بنزيما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستقر على خليفة بنزيما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، إن إدارة ريال مدريد تفكر في خيار راؤول دي توماس، المعار لصفوف رايو فايكانو لقيادة هجوم الفريق الملكي في الموسم المقبل رفقة الفرنسي كريم بنزيما.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن راؤول دي توماس يتفوق على الثنائي بورخا مايورال المعار لليفانتي وماريانو دياز في التواجد ضمن تشكيلة ريال مدريد كمهاجم ثان خلف كريم بنزيما في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم اينتراخت فرانكفورت الألماني هو خيار ريال مدريد لتدعيم خط الهجوم لكن النادي الملكي لا يريد دفع أكثر من 50 مليون يورو لضمه في ظل التقارير التي تشير إلى أن فريقه الألماني يرغب في بيعه مقابل 80 مليون يورو.

وشددت الصحيفة على أن ريال مدريد سيلجأ إلى خيار عودة راؤول دي توماس إذا فشل في ضم يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها بأن البلجيكي إدين هازارد، لاعب تشيلسي بات قريبا من الانتقال لصفوف الفريق الملكي الذي يجعل البلانكوس يملك أكثر من خيار في الهجوم بوجود البلجيكي بجانب بنزيما وفينيسيوس جونيور وردريجو جوس وماركو أسينسيو لكن النادي يضع ضم مهاجم اخر لهم ضمن أولوياته في الصيف.

وسجل دي توماس 14 هدفا مع رايو فايكانو في الدوري الإسباني بالموسم الجاري.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن زيدان لم يمنح ماريانو أي فرصة منذ قدومه ما يوحي بنية الفرنسي بالاستغناء عنه بينما بورخا مايورال سوف يُعار مرة أخرى في الموسم المقبل لتزداد فرصة عودة راؤول دي توماس.

زيدان يجهز جناح ريال مدريد لفياريال

استقر زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على الدفع بالبرازيلي فينيسيوس جونيور مع الفريق الملكي للمرة الأولى منذ إصابته في لقاء أياكس في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في 5 مارس الماضي في مباراة فياريال بالدوري الإسباني.

وقالت صحفية ماركا الإسبانية، إن جونيور لن يشارك أيضا مع ريال مدريد غدا ضد رايو فايكانو في الجولة الـ35 من بطولة الليجا كإجراء احترازي من الجهاز الطبي حتى يصبح صاحب الـ18 جاهز بنسبة 100%.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد والجهاز الفني والطبي استقروا على الدفع بجونيور في لقاء فياريال في الخامس من مايو المقبل.

ورفض الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الميرينجي الدفع بفينيسيوس في لقاء خيتافي يوم الخميس الماضي بالرغم من مشاركته في التدريبات طيلة الأسبوع الماضي بسبب الخوف من المخاطرة وعودة الإصابة له مرة أخرى.

ويريد صاحب الـ18 عاما المشاركة بصورة كبيرة مع ريال مدريد في المباريات المتبقية من الليجا من أجل إظهار إمكانياته لزيدان والتواجد في قائمة البرازيل لكوبا أميريكا التي سيكشف عنها تيتي، مدرب السامبا في مايو المقبل.

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12 مليون يورو تحسم صفقة الموسم لريال مدريد

أنهى مسؤولو ريال مدريد الإسباني اتفاقهم مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة آس الإسبانية، إن ريال مدريد توصل للاتفاق مع بول بوجبا مقابل 12 مليون يورو كراتب سنوي بزيادة 2 مليون يورو عن راتبه الحالي مع مانشستر يونايتد بعدما كان يظن الجميع بأنه يحصل في مسرح الأحلام على 17 مليون يورو سنويا لكن التشيلي اليكسيس سانشيز هو أعلى راتب في الشياطين الحمر بقيمة 12 مليون يورو.

وشددت الصحيفة على أن بوجبا طلب من إدارة مانشستر يونايتد إنهاء إجراءات انتقاله لريال مدريد في الفترة المقبلة لأنه لا يريد تكرار ما حدث من دراما في انتقاله في عام 2016 عندما انتقل من يوفنتوس للشياطين الحمر مقابل 120 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن بوجبا يريد الرحيل عن مانشستر يونايتد بسبب معرفته بعدم فوز الشياطين الحمر بأي لقب في الموسم المقبل بجانب رغبته في اللعب في ريال مدريد تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها بأن بول بوجبا قد يكون أولى صفقات زيدان الصيفية بالإضافة إلى صفقة البلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي.

وأبرزت الصحيفة في تقريرها بأن يونايتد لن يبيع بوجبا بأقل من 150 مليون يورو لكن ريال مدريد قد يستخدم جاريث بيل لتخفيض المقابل المالي لإنهاء صفقة الفرنسي في الصيف.

يوفنتوس يهدد برشلونة

دخل الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة دائرة اهتمام يوفنتوس الايطالي للانضمام إلى صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، إن يوفنتوس سوف يتجه لضم راكيتيتش إذا رحل البوسني ميراليم بيانيتش في الصيف المقبل والمطلوب بقوة من قبل الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد.

ويريد يوفنتوس الحصول على أقل تقدير على 60 مليون يورو من أجل بيع بيانيتش في الصيف المقبل سواء لريال مدريد أو باريس سان جيرمان.

وأشار الموقع إلى أن الإدارة الرياضية في يوفنتوس تعتقد بأن الكرواتي راكيتيتش سيكون الخيار المثالي لفريق حال رحيل بيانيتش في ظل احتمالية ضمه من برشلونة مقابل 60 مليون يورو علما بأن عقده مع البارسا ينتهي في يونيو 2021.

وتشير التقارير الصحفية الإسبانية إلى أن برشلونة يخطط لبيع راكيتيتش في الصيف المقبل في ظل وجود أسماء مميزة في وسط الفريق مثل بوسكيتس وفيدال وكوتينيو والوافد الجديد فرانكي دي يونج وآرثر والشاب كارليس ألينا.

وكان راكيتيتش ضمن أهداف فريق انتر ميلان في الصيف الماضي ولايزال يستهدف الفريق في الميركاتو المقبل.