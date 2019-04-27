رياضة | بشرى جديدة للأهلي

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ينتظم حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت في أداء برنامجه التأهيلي بعد انتهاء فترة الراحة الإضافية التي حصل عليها، وفقا للبرنامج الذي يخضع له للتعافي بشكل نهائي من الإصابة والعودة من جديد للمشاركة في المران الجماعي.

وحصل عاشور على راحة يومي الخميس والجمعة ويعود اليوم لاستكمال برنامجه التأهيلي؛ تمهيدا للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي بعد التعافي بشكل نهائي من الآلام التي يشعر بها في العضلة الضامة والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق في الفترة الماضية.

ويتحدد اليوم مرحلة جديدة في البرنامج التأهيلي الذي يخضع له كابتن بالأهلي، بعد خضوعه لفحص طبي على هامش مران الفريق الذي يقام عصر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة طلائع الجيش.

ويعود محمود وحيد الظهير الأيسر للأهلي للمشاركة في التدريب في غضون 48 ساعة بعد تحسن حالته بشكل كبير عقب خضوعه لبرنامج تأهيلي؛ بسبب شكواه من آلام في العضلة الخلفية.

وغاب محمود وحيد عن مباراة المصري الأخيره التي أقيمت مساء الخميس الماضي على استاد المكس فيما يخضع اليوم لفحص طبي لتحديد فرص مشاركته في المران أو تأجيل القرار إلى غد لمنحه الوقت الأكبر للتعافي وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش التي تقام مساء الأربعاء المقبل في إطار مواجهات الجولة الـ31 في بطولة الدوري العام.

شريف إكرامي يعود للأهلي

يشارك شريف إكرامى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت في التدريبات الجماعية عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، أن إكرامى تعافى من إصابته بتمزق فى عضلة السمانة وسيبدأ تدريجيًا المشاركة فى التدريبات الجماعية بداية من اليوم السبت.

ويستأنف الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، تدريباته عصر اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، الأربعاء المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين للدوري المصري الممتاز.

منتخب المغرب يطلب اللعب مع مصر

تلقى اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة خطابًا من جانب الاتحاد المغربي، لإقامة مباراة ودية على ملعب السلام قبل بطولة أمم إفريقيا 2019.

ويسعى المنتخب المغربي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد لخوض مواجهات قوية قبل البطولة، والمرشح لحصد لقبها على الأراضي المصرية.

وتستضيف مصر نهائيات كأس الأمم الإفريقية، المقبلة بالفترة من يوم 19 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخب لأول مرة في تاريخ البطولة.

ووقع منتخب المغرب في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات ساحل العاج وجنوب إفريقيا وناميبيا، وتقام مبارياتها على ملعب السلام بالقاهرة.

إيقاف الدوري المصري في 2 يونيو

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قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إيقاف بطولة الدوري المصري يوم 2 يونيو المقبل استعدادًا لكأس أمم إفريقيا 2019 خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

وتراجعت لجنة المسابقات بالجبلاية عن إيقاف الدوري المصري يوم 3 يونيو تحسباً لاستدعاء أى من اللاعبين الأجانب المحترفين بالدورى المصري لمنتخبات بلادهم خاصة أن الأجندة الدولية للفيفا ستكون يوم 3 حتى 11 يونيو.

رئيس الزمالك: إيهاب جلال فوت وباع مباراة الأهلي والمصري

اتهم رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك أن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المصري البورسعيدي بتفويت مباراته الماضية أمام الأهلي والتى انتهت بفوز الأخير بثنائية نظيفة.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية إن إيهاب جلال فوت مباراة الأهلي ووضح ذلك من خلال أداء المصري البورسعيدي.

وأضاف رئيس الزمالك: "واضح أن إيهاب جلال باع المباراة ولكن فى النهاية شئ لا يخصنا وأرفض ترديد نغمة ضياع الدوري من الزمالك".

رئيس الزمالك يهاجم الأهلي

هاجم رئيس مجلس إدارة الزمالك نادي الأهلي بسبب تصريحات محمد يوسف المدرب العام للفريق الذي قال إنه لا يجب تأجيل مباريات للقلعة البيضاء من أجل تكافؤ الفرص في الدوري المصري.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "أرفض تدخل محمد يوسف في شئون الزمالك فعندما تأجلت مباريات الأهلي لم يتحدث أحد منا عن الأمر وعندما أهان مذيع تونسي النادي الأهلي وأنا على الهاتف قمت بالرد فورًا".

وأضاف: "الأهلي خسر بخماسية وفضيحة أمام صن داونز ولم يتحدث أحد منا ولم نتدخل في أمر الفريق لذلك لا يجب أن يتحدثوا عن تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي".

يوسف أوباما يحرج جروس

كشف رئيس نادي الزمالك عن أن يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق يرفض اللعب في مركز لاعب الوسط المدافع خلال المباريات.

وأضاف رئيس الزمالك يسجل كل الجلسات التي يعقدها مع كريستيان جروس المدير الفني للفريق لتفادي الأكاذيب التي حدثت في عهد جيسوالدو فيريرا المدرب السابق بعد رحيله والذي روج لها في وسائل الإعلام.

وأوضح رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية أنه يسجل كل جلساته مع جروس من أجل التاريخ لأنه فيريرا افترى على الزمالك بالبطل عندما رحل عن تدريب الفريق.

وقال رئيس الزمالك: "لا أتدخل في تشكيل الزاملك فجروس عنيد ولا يستمع لأي رأي سواء مجلس الإدارة أو الجهاز المعاون له.. يوسف أوباما أبلغ جروس أنه لا يلعب في مركزه وأنه يرفض اللعب في مركز لا يجيد اللعب فيه".

ويستضيف الزمالك فريق النجم الساحلي "الأحد" في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية على استاد برج العرب بالإسكندرية بحضور 30 ألف مشجع.