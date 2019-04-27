رياضة | 12 مليون يورو تحسم صفقة الموسم لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 12 مليون يورو تحسم صفقة الموسم لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى مسؤولو ريال مدريد الإسباني اتفاقهم مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة آس الإسبانية، إن ريال مدريد توصل للاتفاق مع بول بوجبا مقابل 12 مليون يورو كراتب سنوي بزيادة 2 مليون يورو عن راتبه الحالي مع مانشستر يونايتد بعدما كان يظن الجميع بأنه يحصل في مسرح الأحلام على 17 مليون يورو سنويا لكن التشيلي اليكسيس سانشيز هو أعلى راتب في الشياطين الحمر بقيمة 12 مليون يورو.

وشددت الصحيفة على أن بوجبا طلب من إدارة مانشستر يونايتد إنهاء إجراءات انتقاله لريال مدريد في الفترة المقبلة لأنه لا يريد تكرار ما حدث من دراما في انتقاله في عام 2016 عندما انتقل من يوفنتوس للشياطين الحمر مقابل 120 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن بوجبا يريد الرحيل عن مانشستر يونايتد بسبب معرفته بعدم فوز الشياطين الحمر بأي لقب في الموسم المقبل بجانب رغبته في اللعب في ريال مدريد تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها بأن بول بوجبا قد يكون أولى صفقات زيدان الصيفية بالإضافة إلى صفقة البلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي.

وأبرزت الصحيفة في تقريرها بأن يونايتد لن يبيع بوجبا بأقل من 150 مليون يورو لكن ريال مدريد قد يستخدم جاريث بيل لتخفيض المقابل المالي لإنهاء صفقة الفرنسي في الصيف.

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يوفنتوس يهدد برشلونة

دخل الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة دائرة اهتمام يوفنتوس الايطالي للانضمام إلى صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، إن يوفنتوس سوف يتجه لضم راكيتيتش إذا رحل البوسني ميراليم بيانيتش في الصيف المقبل والمطلوب بقوة من قبل الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد.

ويريد يوفنتوس الحصول على أقل تقدير على 60 مليون يورو من أجل بيع بيانيتش في الصيف المقبل سواء لريال مدريد أو باريس سان جيرمان.

وأشار الموقع إلى أن الإدارة الرياضية في يوفنتوس تعتقد بأن الكرواتي راكيتيتش سيكون الخيار المثالي لفريق حال رحيل بيانيتش في ظل احتمالية ضمه من برشلونة مقابل 60 مليون يورو علما بأن عقده مع البارسا ينتهي في يونيو 2021.

وتشير التقارير الصحفية الإسبانية إلى أن برشلونة يخطط لبيع راكيتيتش في الصيف المقبل في ظل وجود أسماء مميزة في وسط الفريق مثل بوسكيتس وفيدال وكوتينيو والوافد الجديد فرانكي دي يونج وآرثر والشاب كارليس ألينا.

وكان راكيتيتش ضمن أهداف فريق انتر ميلان في الصيف الماضي ولايزال يستهدف الفريق في الميركاتو المقبل.