رياضة | يوفنتوس يهدد برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يهدد برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة دائرة اهتمام يوفنتوس الايطالي للانضمام إلى صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، إن يوفنتوس سوف يتجه لضم راكيتيتش إذا رحل البوسني ميراليم بيانيتش في الصيف المقبل والمطلوب بقوة من قبل الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد.

ويريد يوفنتوس الحصول على أقل تقدير على 60 مليون يورو من أجل بيع بيانيتش في الصيف المقبل سواء لريال مدريد أو باريس سان جيرمان.

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وأشار الموقع إلى أن الإدارة الرياضية في يوفنتوس تعتقد بأن الكرواتي راكيتيتش سيكون الخيار المثالي لفريق حال رحيل بيانيتش في ظل احتمالية ضمه من برشلونة مقابل 60 مليون يورو علما بأن عقده مع البارسا ينتهي في يونيو 2021.

وتشير التقارير الصحفية الإسبانية إلى أن برشلونة يخطط لبيع راكيتيتش في الصيف المقبل في ظل وجود أسماء مميزة في وسط الفريق مثل بوسكيتس وفيدال وكوتينيو والوافد الجديد فرانكي دي يونج وآرثر والشاب كارليس ألينا.

وكان راكيتيتش ضمن أهداف فريق انتر ميلان في الصيف الماضي ولايزال يستهدف الفريق في الميركاتو المقبل.