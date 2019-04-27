رياضة | خافيير أجيري يستكشف لاعبي الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خافيير أجيري يستكشف لاعبي الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر عقد جلسة مع جهازه المعاون اليوم السبت، من أجل الإطلاع على التقارير الخاصة بمساعديه من أجل الوقوف على مستوى لاعبي الدوري الممتاز.

كما استقر أجيري، على إرسال قائمة المنتخب النهائية إلى الاتحاد الأفريقي الـ"كاف"، يوم 11 يونيو المقبل، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.

منتخب المغرب يطلب اللعب مع مصر

تلقى اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة خطابًا من جانب الاتحاد المغربي، لإقامة مباراة ودية على ملعب السلام قبل بطولة أمم إفريقيا 2019.

ويسعى المنتخب المغربي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد لخوض مواجهات قوية قبل البطولة، والمرشح لحصد لقبها على الأراضي المصرية.

وتستضيف مصر نهائيات كأس الأمم الإفريقية، المقبلة بالفترة من يوم 19 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخب لأول مرة في تاريخ البطولة.

ووقع منتخب المغرب في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات ساحل العاج وجنوب إفريقيا وناميبيا، وتقام مبارياتها على ملعب السلام بالقاهرة.

إيقاف الدوري المصري في 2 يونيو

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إيقاف بطولة الدوري المصري يوم 2 يونيو المقبل استعدادًا لكأس أمم إفريقيا 2019 خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

وتراجعت لجنة المسابقات بالجبلاية عن إيقاف الدوري المصري يوم 3 يونيو تحسباً لاستدعاء أى من اللاعبين الأجانب المحترفين بالدورى المصري لمنتخبات بلادهم خاصة أن الأجندة الدولية للفيفا ستكون يوم 3 حتى 11 يونيو.

رئيس الزمالك: إيهاب جلال فوت وباع مباراة الأهلي والمصري

اتهم رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك أن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المصري البورسعيدي بتفويت مباراته الماضية أمام الأهلي والتى انتهت بفوز الأخير بثنائية نظيفة.

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وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية إن إيهاب جلال فوت مباراة الأهلي ووضح ذلك من خلال أداء المصري البورسعيدي.

وأضاف رئيس الزمالك: "واضح أن إيهاب جلال باع المباراة ولكن فى النهاية شئ لا يخصنا وأرفض ترديد نغمة ضياع الدوري من الزمالك".

رئيس الزمالك يهاجم الأهلي

هاجم رئيس مجلس إدارة الزمالك نادي الأهلي بسبب تصريحات محمد يوسف المدرب العام للفريق الذي قال إنه لا يجب تأجيل مباريات للقلعة البيضاء من أجل تكافؤ الفرص في الدوري المصري.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "أرفض تدخل محمد يوسف في شئون الزمالك فعندما تأجلت مباريات الأهلي لم يتحدث أحد منا عن الأمر وعندما أهان مذيع تونسي النادي الأهلي وأنا على الهاتف قمت بالرد فورًا".

وأضاف: "الأهلي خسر بخماسية وفضيحة أمام صن داونز ولم يتحدث أحد منا ولم نتدخل في أمر الفريق لذلك لا يجب أن يتحدثوا عن تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي".

يوسف أوباما يحرج جروس

كشف رئيس نادي الزمالك عن أن يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق يرفض اللعب في مركز لاعب الوسط المدافع خلال المباريات.

وأضاف رئيس الزمالك يسجل كل الجلسات التي يعقدها مع كريستيان جروس المدير الفني للفريق لتفادي الأكاذيب التي حدثت في عهد جيسوالدو فيريرا المدرب السابق بعد رحيله والذي روج لها في وسائل الإعلام.

وأوضح رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية أنه يسجل كل جلساته مع جروس من أجل التاريخ لأنه فيريرا افترى على الزمالك بالبطل عندما رحل عن تدريب الفريق.

وقال رئيس الزمالك: "لا أتدخل في تشكيل الزاملك فجروس عنيد ولا يستمع لأي رأي سواء مجلس الإدارة أو الجهاز المعاون له.. يوسف أوباما أبلغ جروس أنه لا يلعب في مركزه وأنه يرفض اللعب في مركز لا يجيد اللعب فيه".

ويستضيف الزمالك فريق النجم الساحلي "الأحد" في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية على استاد برج العرب بالإسكندرية بحضور 30 ألف مشجع.