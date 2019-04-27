رياضة | الأهلي يعود للتدريبات استعدادا لطلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعود للتدريبات استعدادا لطلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، تدريباته عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان لاسارتي، منح لاعبي الفريق راحة سلبية أمس من المران عقب مواجهة المصري البورسعيدي، والتي أقيمت الخميس الماضي على ملعب المكس بالإسكندرية، وانتهت للمارد الأحمر بهدفين دون رد ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشر للدوري العام.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين بالدوري المصري الممتاز.