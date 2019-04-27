رياضة | فحص طبي على ثنائي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فحص طبي على ثنائي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وباسم علي ظهير أيمن الفريق، للفحص الطبي على هامش تدريب الفريق عصر اليوم، على ملعب التتش بالجزيرة.

واشتكى الثنائي من الإصابة بعضلة السمانة، خلال مواجهة المصري البورسعيدي، والتي أقيمت الخميس الماضي على ملعب المكس بالإسكندرية، وانتهت للمارد الأحمر بهدفين دون رد ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشر للدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين بالدوري المصري الممتاز.