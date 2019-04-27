انت الان تتابع أزمة جديدة بين الأهلي والجبلاية بسبب الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٢٧ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ ص

الأهلي والزمالك

بوادر أزمة جديدة تفجرت بين النادي الأهلي واتحاد الكرة بسبب رغبة نادي الزمالك تأجيل مباراته المقبلة أمام الإنتاج الحربي في الجولة الحادية والثلاثين من منافسات جدول الدوري الممتاز المقرر اقامتها، الأربعاء المقبل. محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طالب اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة بعدم تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، وأكد في تصريحات تلفزيونية، لبرنامج «اللعيب» الذي يقدمه مهيب عبدالهادي عبر شاشة «mbc masr» أن الأهلي يرفض تأجيل لقاء الزمالك مع الإنتاج الحربي، كما طالب هاني أبو ريدة باحترام جدول مسابقة الدوري.

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وطلب رئيس نادي الزمالك من هاني أبو ريدة، رئيس الجبلاية، تأجيل مباراة فريقه امام الإنتاج الحربي، نظرا لانشغال الفارس الأبيض بالمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بمواجهة النجم الساحلي، في ذهاب نصف نهائي البطولة والذي يخوضه الأحد، ثم يلعب مباراة الإياب الأحد بعد القادم في سوسة، وهو ما يعتبره رئيس