انت الان تتابع الأهلي يبدأ اليوم أول استعداداته لمواجهة طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٧ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ ص
مران الأهلي
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في الدوري، والمقرر لها يوم الأربعاء، على استاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الممتاز، وكان الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي قد منح لاعبي الفريق راحة سلبية من مران أمس، وذلك عقب فوز المارد الأحمر على المصري البورسعيدي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد المكس في الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ19.
وسجل للأهلي في المصري، صالح جمعة في الدقيقة 31، وعلي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 73، ليرفع الفريق الأحمر رصيده إلى 61 نقطة، بفارق نقطتين خلف بيراميدز المتصدر، الذي لعب مباراتين أكثر، بينما تراجع الزمالك، صاحب الـ60 نقطة، إلى المركز الثالث، وتجمد رصيد المصري عند 46 نقطة، بالمركز الرابع. وأكد وليد سليمان،
وسجل للأهلي في المصري، صالح جمعة في الدقيقة 31، وعلي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 73، ليرفع الفريق الأحمر رصيده إلى 61 نقطة، بفارق نقطتين خلف بيراميدز المتصدر، الذي لعب مباراتين أكثر، بينما تراجع الزمالك، صاحب الـ60 نقطة، إلى المركز الثالث، وتجمد رصيد المصري عند 46 نقطة، بالمركز الرابع.
وأكد وليد سليمان، لاعب وسط الفريق جاهزيته للمشاركة في المباريات القادمة للأهلي بداية من مباراة طلائع الجيش، حيث إن اللاعب أنهى الفحوصات الطبية والعلاج الطبيعي في ألمانيا وأصبح جاهزا بنسبة 100% للمشاركة في المباريات القادمة.
ومن المقرر أن يشارك شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي، تدريجيا في التدريبات الجماعية، وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أن إكرامي تعافى من إصابته بتمزق في عضلة السمانة وسوف يبدأ تدريجيا المشاركة في التدريبات الجماعية بداية من اليوم السبت.
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