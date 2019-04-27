انت الان تتابع المباريات المتبقية لليفربول لاستعادة لقب الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ ص

حقق ليفربول أمس الجمعة فوزًا هامًا على هيدرسفيلد بخماسية نظيفة على ملعب الأنفيلد ضمن مباريات الجولة رقم 36 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2018- 2019، وسجل الخماسية نابي كيتا إضافة إلى تسجيل نجم المنتخب الوطني محمد صلاح والنجم السنغالي ساديو ماني ثنائية لكل منهما، ليعود ليفربول إلى صدارة جدول الترتيب من جديد مؤقتًا برصيد 91 نقطة وبفارق نقطتين عن حامل اللقب مانشستر سيتي، الذي يواجه بيرنلي غدًا الأحد، وسيستعيد الصدارة من جديد في حال نجح في تحقيق الانتصار.

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ولم يتبق أمام ليفربول سوى مباراتين فقط حتى نهاية الموسم في الدوري الإنجليزي، حيث يواجه نيوكاسل على ملعب سان جيمس بارك يوم السبت 4 مايو المقبل، قبل أن يستقبل على ملعب الأنفيلد نظيره وولفرهامبتون في الجولة الأخيرة يوم 12 مايو المقبل. ويتطلع ليفربول للفوز بآخر مبارتين، منتظرًا تعثر مانشستر سيتي في أي