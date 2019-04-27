أهداف صلاح تثير جنون الصحف الإنجليزية

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تحرير:خالد الفوي ٢٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ ص

محمد صلاح

"هذا هو وقتهم"، هكذا كتبت صحيفة "ذا صن" البريطانية تعليقًا على الانتصار الكاسح الذي حققه ليفربول أمس الجمعة على هيدرسفيلد بخماسية نظيفة، سجل منها نجم المنتخب الوطني محمد صلاح هدفين، وأشارت الصحيفة البريطانية إلى تسمية صلاح من قبل مجلة "تايم" الأمريكية ضمن أكثر 100 شخص تأثيرًا في العالم، ليعود من نيويورك ويظهر ذلك على ملعب الأنفيلد، فهو اللاعب الذي لا ينام عن التسجيل، حسب الصحيفة البريطانية، التي سلطت الضوء على هدف نابي كيتا الأول في المباراة الذي أتى بعد 15 ثانية كأسرع هدف يتم تسجيله في تاريخ البريميرليج.

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وبدورها أشادت صحيفة "ديلي ميل" بعودة ليفربول إلى صدارة البريميرليج من جديد، مشيرة إلى أن ثنائية صلاح منحته الفرص للاحتفال على طريقة "اليوجا" من جديد، وألقت الصحيفة الضوء على تسجيل صلاح الهدف رقم 69 له مع ليفربول في 100 مباراة. ومن جانبه أشاد موقع "سكاي سبورتس" بثنائية صلاح وماني المدمرة في خط هجوم