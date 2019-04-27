نادي ليفربول يخشى غياب فيرمينو عن موقعة برشلونة

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٢٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ ص
روبرتو فيرمينو
تحوم الشكوك حول مشاركة النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو في مباراة الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة على ملعب الكامب نو يوم 1 مايو المقبل، وعانى فيرمينو من إصابة عضلية في التدريبات يوم الخميس الماضي، وغاب عن مباراة الريدز أمس أمام هيدرسفيلد، التي حسمها الليفر بخماسية نظيفة على ملعب الأنفيلد ضمن مباريات الجولة رقم 36 من الدوري الإنجليزي، وقال يورجين كلوب مدرب ليفربول عقب مباراة أمس: "تدرب فيرمينو بصورة كاملة وطبيعية يوم الخميس، ولم تكن التدريبات عنيفة".
وأضاف كلوب: "كنا نتدرب على الركلات الثابتة وبعض الأمور الأخرى، ولم ألحظ إصابته في التدريبات، ويبدو أن الإصابة أتت في اللحظات الأخيرة حيث عانى من إصابة عضلية". وتابع المدرب الألماني: "تشير الفحوصات الرسمية إلى معاناته من إصابة عضلية خفيفة والأمور تبدو إيجابية، وربما يكون جاهزًا لمباراة الأربعاء، ولكني
وتابع المدرب الألماني: "تشير الفحوصات الرسمية إلى معاناته من إصابة عضلية خفيفة والأمور تبدو إيجابية، وربما يكون جاهزًا لمباراة الأربعاء، ولكني لا أعلم في اللحظة الحالية موقفه النهائي".
وسيواصل ليفربول متابعة حالة فيرمينو الذي شارك مع الليفر في 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم سجل خلالها 3 أهداف، كما سجل النجم البرازيلي هدفين في شباك بورتو في مباراة ربع النهائي والتي انتهت بفوز الريدز بمجموع اللقاءين 6-1.
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