انت الان تتابع ترتيب الدوري الإنجليزي يشتعل بعد فوز ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

استعاد ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي من جديد أمس الجمعة وذلك بعد تحقيقه فوزًا كاسحًا على هيدرسفيلد بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الأنفيلد ضمن مباريات الجولة رقم 36 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2018- 2019، وتألق في فوز الريدز أمس نجم المنتخب الوطني محمد صلاح الذي سجل هدفين، ليتربع بدوره على قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 21 هدفًا، كما سجل النجم السنغالي ساديو ماني هدفين، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد 20 هدفًا، في الوقت الذي سجل فيه نابي كيتا أول أهداف الليفر أمس.

وأصبح ليفربول أولًا مؤقتًا بانتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في نفس الجولة، وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي: 1- ليفربول: 91 نقطة. 2- مانشستر سيتي: 89 نقطة. 3- توتنهام: 70 نقطة. 4- تشيلسي: 67 نقطة. 5- أرسنال: 66 نقطة. 6- مانشستر يونايتد: 64 نقطة. 7- وولفرهامبتون: 51 نقطة. 8-

وأصبح ليفربول أولًا مؤقتًا بانتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في نفس الجولة، وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي: 1- ليفربول: 91 نقطة. 2- مانشستر سيتي: 89 نقطة. 3- توتنهام: 70 نقطة. 4- تشيلسي: 67 نقطة. 5- أرسنال: 66 نقطة. 6- مانشستر يونايتد: 64 نقطة. 7- وولفرهامبتون: 51 نقطة. 8- واتفورد: 50 نقطة. 9- إيفرتون: 49 نقطة. Advertisements 10- ليستر سيتي: 48 نقطة. 11- وست هام: 43 نقطة. 12- كريستال بالاس: 42 نقطة. 13- نيوكاسل يونايتد: 41 نقطة. 14- بورنموث: 41 نقطة. 15- بيرنلي: 40 نقطة. 16- ساوثهامبتون: 37 نقطة. 17- برايتون: 34 نقطة. 18- كارديف سيتي: 31 نقطة. 19- فولهام: 23 نقطة. 20: هيدرسفيلد 14 نقطة.

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