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انت الان تتابع السبت الكروي.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ ص
يشهد اليوم السبت، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها عندما ينتظر عشاق فريق برشلونة احتفالا بتتويج مستحق بلقب الدوري الإسباني، حين يستضيف نادي ليفانتي في الجولة 35 من الليجا، وفوز النادي الكتالوني، ما يعني تتويجهم بلقب الدوري للموسم الثالث على التوالي. أما في الدوري الإنجليزي، فيلعب توتنهام أمام نظيره وست هام، وفي إيطاليا يتشبث إنتر ميلان بأمل التأهل لدوري أبطال أوروبا حين يستضيف العملاق يوفنتوس الذي توج ببطولة الدوري رسميا، لكنه يخوض تحديا صعبًا مع نيراتزوري الطامح للانتصار بديربي إيطاليا.
الدوري الإنجليزي توتنهام x وست هام – الساعة الواحدة والنصف ظهرًا. ساوثهامبتون x بورنموث – الساعة الرابعة عصرًا. كريستال بالاس x إيفرتون – الساعة الرابعة عصرًا. واتفورد x وولفر هامبتون – الساعة الرابعة عصرًا. فولهام x كارديف سيتي – الساعة الرابعة عصرًا. برايتون x نيوكاسل
توتنهام x وست هام – الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.
ساوثهامبتون x بورنموث – الساعة الرابعة عصرًا.
كريستال بالاس x إيفرتون – الساعة الرابعة عصرًا.
واتفورد x وولفر هامبتون – الساعة الرابعة عصرًا.
فولهام x كارديف سيتي – الساعة الرابعة عصرًا.
برايتون x نيوكاسل يونايتد – الساعة السادسة والنصف مساء.
أتلتيكو مدريد x بلد الوليد – الساعة التاسعة إلا الربع مساء.
ليجانيس x سيلتا فيجو – الساعة التاسعة إلا الربع مساء.
برشلونة x ليفانتي – الساعة التاسعة إلا الربع مساء.
الدوري الإيطاليإنتر ميلان x يوفنتوس – الساعة التاسعة إلا الربع مساء.
دوري أبطال إفريقياالترجي x مازيمبي – الساعة السادسة مساءً.
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