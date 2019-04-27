شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل جلسة مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اجتمع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مع لاعبي الفريق الأول والجهاز الفني، لتحفيزهم قبل مواجهة النجم الساحلي، المقرر لها غدًا الأحد، في ذهاب الدور قبل النهائي للكونفيدرالية الأفريقية.

وفي فيديو نشره الموقع الرسمي للنادي، تحدث رئيس الزمالك مع لاعبي الفريق عن أهمية اللقاء، من أجل تحقيق الفوز، والصعود إلى الدور النهائي للبطولة الأفريقية، مؤكدًا لهم أن الفريق أمامه 180 دقيقة، مطلوب خلالها التركيز والانضباط، واللعب بروح قتالية عالية في مباراة الذهاب بالقاهرة والعودة بتونس، لخطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

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وطلب مرتضى منصور من اللاعبين والجهاز الفني خوض مباراة الأحد بمعنويات مرتفعة، وأن يكون هدفهم تحقيق الفوز لتسهيل مهمتهم خلال مباراة العودة في تونس الأسبوع المقبل، وحثهم على عدم الانشغال بأي أمور أخرى خارج المباراة، وأنهم قادرين على تحقيق الفوز.

وأكد «منصور» للاعبي الزمالك بأنهم الأفضل داخل مصر وخارجها، ولديه ثقة كبيرة في أن إمكانياتهم على التأهل للمباراة النهائية، والتتويج بلقب الكونفيدرالية الأفريقية.

كما أوضح رئيس الزمالك للاعبي الفريق بأن بطولة الدوري لا تزال في الملعب، وأنهم قادرون على التتويج باللقب، وعدم الانسياق وراء الحملات المغرضة التي تتحدث عن ضياع اللقب من الزمالك، مشيرًا إلى أن أمامهم 7 مباريات في البطولة المحلية بـ21 نقطة، والفوز بها يمنحهم الدرع دون النظر لنتائج المنافس.