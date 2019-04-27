شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يحطم أرقامه التاريخية في موسم استثنائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل ليفربول موسمه الغير مسبوق في البريميرليج عندما حقق الفوز، مساء أمس الجمعة، على ضيفه، هدرسفيلد تاون، بخماسية نظيفة في إفتتاح مباريات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واكتسح ليفربول متذيل الترتيب في نتيجة رفعت رصيد الريدز إلى 91 نقطة على قمة الترتيب بشكل مؤقت، قبل مباراة غريمه ومنافسة على اللقب هذا الموسم مانشستر سيتي (89 نقطة)، والذي سيلعب مباراة هذه الجولة، غدًا الأحد، ضد بيرنلي.

ليفربول واصل تحقيقه للعديد من الأرقام المميزة، سواء على مستوى النادي أو بشكل عام في تاريخ البريميرليج، نستعرضها في هذا التقرير:

1- أفضل رصيد نقاط في تاريخ النادي:

وصول رصيد ليفربول من النقاط إلى 91 هذا الموسم يجعل الفريق مستمرًا في تمديد سجل النقاط الأفضل له خلال موسم في تاريخ البريميرليج بعد أن حطم رقمه السابق في الجولة الماضية (أعلى رصيد نقاط لليفربول في موسم خلال تاريخ البريميرليج يعود إلى موسم 2013/2014: 86 نقطة) بشكل عام، هذا هو أكبر رصيد نقاط لليفربول خلال موسم واحد على مدار تاريخ النادي، مع تحطيم الفريق لرقمه السابق كأعلى رصيد نقاط في الموسم والمدون خلال موسم 1987/1988 بوصول رصيد الفريق إلى 90 نقطة بعد 40 مباراة (فاز باللقب وقتها).

Advertisements

2- سلسلة الانتصارات الأفضل من 13 عامًا:

حقق ليفربول بالأمس فوزه العاشر على التوالي في مختلف البطولات، وهي السلسلة التي بدأت من 10 مارس الماضي وممتدة بشكل استثنائي لم يتكرر منذ عام 2006، عندما حقق الفريق وقتها 11 إنتصار متتالي في مختلف البطولات.

3- سلسلة لاهزيمة تحدث للمرة الأولى منذ 23 عامًا:

منذ خسارته ضد وولفرهامبتون في كأس الإتحاد الإنجليزي مع بداية يناير الماضي، حقق ليفربول من بعدها 14 انتصارًا و5 تعادلات في جميع المباريات التي لعبها في مختلف البطولات بعد هذه الهزيمة، محققًا سلسلة من 19 مباراة متتالية لم يعرف خلالها الريدز طعم الهزيمة، ليحقق ليفربول سلسلة نتائج لم تحدث منذ مارس 1996، عندما وصل الفريق وقتها إلى 20 مباراة متتالية دون هزيمة في مختلف البطولات.

4- 50 نقطة في أنفيلد للمرة الأولى منذ 31 عامًا:

حقق ليفربول بالأمس فوزه رقم 16 من مباراته رقم 18 على ملعبه، أنفيلد، في البريميرليج هذا الموسم. ولم يتعرض الريدز هذا الموسم لأي هزيمة في ملعبه ليكون الفريق الوحيد في البريميرليج هذا الموسم الذي لم يعرف طعم الهزيمة وسط جمهوره.

وجمع ليفربول 50 نقطة من المباريات التي لُعبت على ملعبه هذا الموسم (16 فوز و2 تعادل) ليحقق الفريق أفضل مجموع نقاط في ملعبه خلال موسم واحد في البريميرليج، محطمًا الرقم السابق المسجل في موسم 2013/2014 (49 نقطة)، ويحقق هذا الرقم على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز بمختلف مسمياته للمرة الأولى منذ موسم 1987/1988 (50 نقطة أيضًا).