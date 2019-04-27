شكرا لقرائتكم فرمان رئاسى فى الزمالك.. غرامات مالية للمعترضين على الحكام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، فرض عقوبة جديدة على اللاعبين بعد الأحداث التالية لمباراة بيراميدز التى جمعت الفريقان ضمن مؤجلات الأسبوع 26 بالدورى الممتاز، والتى انتهت بخسارة الزمالك بهدف نظيف سجله على جبر.

ونصت العقوبة الجديدة على توقيع غرامة مالية على أي لاعب يقوم بالاعتراض على حكم المباراة بعد نهاية أحداث اللقاء بعدما توجه معظم لاعبى الفريق للاعتراض على حكم مباراة بيراميدز بعد نهاية اللقاء.

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وأكد مرتضى منصور للاعبى الزمالك، أنهم قد يتعرضون للحصول على إنذارات نتيجة الاعتراض على الحكام بعد نهاية أي لقاء دون أية استفادة وستكلف تلك الإنذارات الفريق فقدان جهودهم لذلك شدد إنه ممنوع بشكل نهائى على أي لاعب الاعتراض على أي حكم بعد نهاية المباراة.