شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: جمهور الزمالك عامل سلبى على الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور، أن جمهور الزمالك عامل سلبى على لاعبى الفريق ويضعهم فى ضغط أمام المنافسين، وكنت أرى أن يحضر 10 آلاف من أعضاء النادى مباراة النجم الساحلى لمؤازرة الفريق.

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ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلى الأحد المقبل، فى ذهاب نصف نهائى كأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدرالية" على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وقال مرتضى منصور للاعبين: "الجمهور يضغط على اللاعبين فى الملعب ويوجه أحيانا لهم الشتائم، وأنا شايف أن يكون الجمهور من أعضاء النادى ولكن بما أنكم متمسكين بالجماهير وما أره من حماسة الجماهير فإن شاء الله سيكون هناك أكثر من 30 ألف مشجع فى المباراة، بس لازم يروحوا مبسوطين وسعداء، ويجب أن تلعبوا المباراة بهدوء لأن التوتر سبب هزيمتكم من بيراميدز، فنلعب لعبنا العادى وهنكسب لأن النجم إحنا فزنا عليه 3 /0 وكنا 10 لاعبين كمان بعد طرد على جبر فى أول المباراة".