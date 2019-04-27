شكرا لقرائتكم إيفونا: لا يوجد عروض رسمية من الأهلي.. ولن ألعب فى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال النجم الجابونى ماليك إيفونا، مهاجم الأهلى السابق وسانتا كلارا البرتغالى الحالى، إنه لا يمانع فى العودة للقلعة الحمراء مرة أخرى، مؤكدا أنه لا يوجد عروض رسمية من النادى الأهلي خلال الفترة الحالية.

وأضاف إيفونا ردا على أسئلة متابعيه عبر تويتر، إذا كان هناك نية للعودة: "نعم إذا كان لدى عرض من الأهلى سوف أعود"، مؤكدا أن جميع لاعبى الفريق هم عائلته وأخواته وأصدقائه، وأنه مازال يشاهد بعض مباريات الفريق.

وشدد إيفونا، على رفضه اللعب لنادي الزمالك، مؤكدا أنه لن يلعب فى صفوف الغريم التقليدى للأهلى وهو نادى الزمالك، حيث سأله أحد المتابعين: "هل ستلعب لصالح الزمالك فى يوم من الأيام"، ليرد الدبابة الجابونية: "لا لا.. آسف".

ايفونا

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يذكر أن إيفونا قد انضم لصفوف النادى الأهلى عام 2015، قادما من فريق الوداد المغربى، وخاض موسما وحيدا بالقميص الأحمر تألق خلاله مسجلا 15 هدفا، قبل أن يرحل إلى تيانجين تيدا الصينى فى الموسم التالى، وأنهى المهاجم الجابونى آخر 6 أشهر من الموسم الماضى معارا ضمن صفوف فريق كونيا سبور التركى، قبل الانتقال إلى سانتا كلارا البرتغالى.